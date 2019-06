Entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda de MotoGp



Yamaha se frota las manos de cara al resto del GP, después de ver como Viñales se alzaba con el mejor crono, con una vuelta en 1:32.639, a escasas milésimas del récord absoluto del circuito holandés. Es, además, el cuarto entrenamiento que lidera ya esta temporada.

Por si fuera poco, Quartararo se quedó a menos de 2 décimas de Maverick, superando a un sólido Danilo Petrucci (Ducati Team), que en Assen busca el que sería su cuarto podio consecutivo tras los éxitos de Le Mans, Mugello y Catalunya.

El compañero de ‘Petrux’, Andrea Dovizioso, fue 4º, justo por delante de Álex Rins. El piloto catalán del Team Suzuki Ecstar sigue aparcando definitivamente su condición de ‘Sunday Rider’ en busca de no tener que verse abocado a las remontadas inverosímiles de principio de curso.

El que dio un golpe sobre la mesa fue el italiano Andrea Iannone (Aprilia Racing Team Gresini), al ser 6º por delante del líder del campeonato, Marc Márquez (Repsol Honda Team), que fue la única referencia de su equipo ante la ausencia por lesión de Jorge Lorenzo, declarado ‘unfit’ para el resto del fin de semana.

Jorge Lorenzo ha tenido una caída durante el FP1. Tras realizarle una resonancia magnética, se ha confirmado que tiene una fractura estable de la vértebra T6 y una fractura trabecular de la vértebra T8.

Debido a la lesión, el piloto del equipo Repsol Honda se perderá el resto del Gran Premio.

Jorge Lorenzo: “Debido a la caída, me he fracturado las vértebras T6 y T8. La lesión no me permitirá correr ni aquí ni en Sachsenring. Mañana volaré a Lugano y haré todos los tratamientos posibles para estar preparado para ir a Brno.”