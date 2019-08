Mapping 04: Así no, no es la manera de caerse de la lucha por el título a falta de muchas, muchas carreras. Y si no de caerse de la lucha, de que se quede tan encarrilado para Marc Márquez, que dios te libre de entender que Marc no lo merezca. Por mucho que Andrea Dovizioso pueda haber(me) decepcionado con sus actuaciones ramplonas y sin marcar diferencia sobre Danilo Petrucci (que una vez cumplido su objetivo de ganar y renovar por el equipo de fábrica no ofrece mejor rendimiento del que ofrecía en el Pramac Racing), por mucho que crea que su actitud sobre la victoria que alcanzó en Austria debería ser bastante más humilde precisamente por lo ramplón del resto de su temporada, por mucho que parezca que Dovizioso es el mal encarnado de Ducati por las críticas que le haya podido hacer lo cierto es que lo ocurrido en Silverstone no es la manera que deseaba ni crea que resulte merecida de encarrilar el final de temporada de Dovizioso, es decir, dependiendo de alineaciones interplanetarias para no se sabe muy bien qué. La caída de Silverstone, ese golpazo con el asfalto tras el susto de creer que podría arrollar a Fabio Quartararo, la visión de la moto ardiendo y del propio Dovi rodar como un trapo por la escapatoria de la curva 1, seguido de los eternos segundos que tardaron en subirlo a la camilla para sacarlo de allí te hacen recordar que, al menos yo, valoro y admiro lo que haga cualquiera de estos tipos por lo arriba que se me ponen los huevos cuando en mi poco potente moto de calle me veo forzado a cerrar una curva a la que entrado colado por capullo. Mis respetos y mis deseos de vuelta a la lucha.

Mapping 42: el más listo, el más cabezón, el más acertado, el más afortunado o el más enrabietado, no sabría muy bien decir qué adjetivo aplicar a Marcos Ramírez por la segunda victoria mundialista del año y de su carrera. Tonto no fue guardando sus gomas al principio de la carrera y dejando que el esfuerzo lo hicieran otros, capaz de situarse delante al final y de todo lo anterior, el más cabezó y enrabietado de todos cuando a falta de media vuelta se puso delante y fue capaz de abrir diez metros sobre Toni Arbolino y Lorenzo Dalla Porta que se enzarzaron entre ellos. El día que la moto, por lo que sea, responde, Marcos responde, y será muy interesante ver cúal es el rendimiento de Ramírez, o de su moto, en el resto de temporada con su compañero Dalla Porta jugándose el título. A su favor, mente despejada al saber dónde correrá el próximo año, esperemos que la regularidad, mecánica y mental, le acompañe.

Mapping 42 bis: había una vez una moto hecha para un piloto, un piloto hecho para una moto y un circuito esperándolos a ambos. De Alex Rins sorprende ese canibalismo que muestra en la lucha por los puestos delanteros (que es cuando lo vemos por TV) con esa cara y expresión de niño bueno con el que no va la cosa. Mantengo lo que dije tras su victoria de Austin, ojalá el binomio Rins Suzuki se convierta en un icono con indentidad propia dentro del motociclismo en general y entre ellos se lo crean para aspirar a las cotas que deseen aspirar con la identidad de su pilotaje y su moto… si puede ser con algo más de motor y ambición de cara al 2020, pues si bien la tercera plaza de Rins en la general me parece merecida, más merecida la tendría si fuera capaz de luchar de forma efectiva por el podio en todas las carreras. Volviendo a Silverstone, vimos todo un catálogo de la simbiosis que esta moto y este piloto se ofrecen entre sí: paso y más paso por curva, capacidad de mantener el giro a la salida de la curva que la Honda NO ES CAPAZ DE MANTENER ni con Marc Márquez. Por cierto, igual es cosa mía y por eso no se comenta, pero uno (en concreto el abajo firmante) diría y dice que Marc Márquez se abrió innecesariamente hacia la posición de Alex Rins en el penúltimo paso por línea de meta. Así no Marc, no lo necesitas.

Mapping 40: Asi sí. E injustamente no me voy a centrar en el ganador Augusto Fernández, del que su jefe ya lo considera como un valor más que seguro en la categoría intermedia y del que la falta de trayectoria por el cauce habitual para llegar al Mundial que Dorna ha propuesto en los últimos años hace que su nombre no haya aparecido en los medios ni se haya machacado en las retransmisiones de Moto3 lo convierte en una especia de fantasma anónimo que no se sabe muy bien por qué va bien en moto el chaval, cuando su proyección en Moto2 está pasando por encima de todos, y todos son todos, los pilotos de Moto2 en este momento, y por encima de la trayectoria en la categoría intermedia de todos los pilotos de MotoGP quitando a Rossi, Márquez y Lorenzo. Así de simple. Pero bueno, ya sabemos de qué va esto, quién sale en los medios más populares y menos especializados y quién no. Lo que sí me gustaría decir es que es díficil nombrar a Augusto Fernández y que de repente, no aparezca Jorge Navarro apurando frenada. Los pelé y melé de Moto2 este año nos están dejando duelos memorables, quizá en Silverstone menos, quizá en Silverstone Navarro no pudo exhibir su agresivo pilotaje de frenada bestia lo que, a mi parecer, le da más valor a su actuación en un circuito que no le era favorable a su pilotaje. En Speed Up deberían pararse a pensar en cuántos de los chasis que tienen pedidos para 2020 los ha vendido Jorge Navarro. Fantástico Brad Binder, y una lástima que suba a MotoGP sin la oportunidad de ofrecer lo que él como piloto y KTM como marca esperaban ofrecer en Moto2: dominio sin piedad. Creo que Brad Binder tiene calidad para ello, y creo que la columpiada de KTM huyendo de Moto2 y Moto3 se puede tildar de todo lo que uno quiera menos de ser una marca que está “Ready To Race”, el lema que tan orgullosos exhiben los austríacos.

Mapping 44: así no. No se puede haber olvidado, dilapidado y borrado de la historia la carrera que Arón Canet protagonizó en Silverstone. En una categoría en la que los rebufos son imprescindibles para marcar tiempos, Canet recuperó 11 segundos hasta la decimo tercera posición el solito y adelantando a 17 tios en modo Play Station nivel novato. Una exhibición que deberá demostrar en lo que queda de temporada para intentar derrumbar la solidez que Lorenzo Dalla Porta está demostrando dentro del Leopard. 14 puntos no son nada, pero te obligan a atacar cuando el que te los saca es un frontón como Dalla Porta. Tampoco se puede olvidar cómo Canet ha recriminado publicamente a aquellos medios que han preferido hacer polémica con sus declaraciones sobre Albert Arenas (defendiéndole incluso) antes que remarcar su carrera, ¿¿cómo tenéis la santa vergüenza de llamaros prensa del motor?? Ah no, si es que de lo que no hay no se puede gastar, ni de vergüenza ni de conocimiento de lo que se escribe. Luego que sí el aficionado futboliza el motociclismo cuando no, es la absoluta denigración de este deporte frente al titular fácil lo que ha futbolizado este deporte. Entre otras cosas.

Mapping 73: en la más pura escuela Alzamora, perfil bajo, aprender de los errores y cero aspavientos a la hora de reconocer los errores, Alex Márquez reconoció estar en un nube y verlo todo demasiado fácil antes de Silverstone y necesitar mejorar en su concentración. Y a mí se me saltan las lágrimas de encontrar una actitud así, aunque sólo fuera postureo, en una hoguera de vanidades incensantemente alimentada como es este Mundial.

Mapping 44 bis: no he venido aquí a hablar de mi libro como muchos se creen, porque ni tengo libro, ni soy periodista ni lo seré (en principio) ni tengo mayores filias ni fobias personales que lo bien que te puedan caer cada uno de los mappings que escribo según tus filias y fobias personales, pero quiero hablar de Pol Espargaró y KTM en MotoGP, y hago hincapié en el piloto, en la marca y en la categoría, que la espantada de Moto2 y Moto3 ha sido de lo más rápido que han rodado esta temporada, pero en MotoGP amigos, en MotoGP la historia cambia. Con mucho presupuesto, con muchas ganas, con un equipo de ingenieros respetable y con un piloto entregado a la causa como es Pol, el caso es que la KTM empieza a parecerse a lo que viene siendo una moto competitiva. Meterse en el top ten en un circuito como Silverstone no habla nada mal de su criticado chasis y muy bien de lo que los pilotos hacen para que la moto gire y salgan los tiempos, algo que se debe, me cuenten lo que me cuenten, a los dos años y pico de trabajo sin cuartel de la marca y su piloto titular desde entonces, don Pol Espargaró, porque la KTM ya estaba metiéndose en los puntos de manera regular antes de que su piloto probador llegara a montarse para ajustar las estriberas a su altura y porque repercutir cualquier éxito o mejora de la marca al margen del trabajo de sus ingenieros y piloto titular es, perdonen la expresión, mentir y negar la realidad. Máxime cuando en Honda han reconocido que el supuesto piloto que desarrollaba la moto no desarrollaba la moto porque seguían las indicaciones del piloto ganador. Así toca no desmerecer el trabajo de ninguno de los componentes del equipo KTM MotoGP, desde su piloto titular desde el principio, a sus ingenieros pensantes a lo que pueda haber aportado al, ya de por sí, gran trabajo anterior el piloto probador actual. Por hacer bueno un piloto retirado no se puede desmerecer todo lo demás. Así no.

Mapping 99: Así no. Y sin faltarle al respeto a la lesión y falta de forma derivada que pueda tener Jorge Lorenzo, no sé hasta qué punto podemos aceptar, mucho menos dar por bueno, que Lorenzo pierda tres segundos por vuelta y celebrarlo. Ojo, tres segundos por vuelta en el mejor de los casos, ni una vuelta rápida, ni un atisbo de bajar la diferencia por debajo de dos segundos ni en condiciones de entrenamiento. El interruptor on/off de Jorge Lorenzo, ese que cuando es que no es que no, está bastante activado y no dudo que la voluntad del piloto sea conectarlo cuanto antes mejor, pero repito, sin faltarle respeto a la lesión y su complicada recuperación, estamos hablando de dar por bueno que Lorenzo pierda tres segundos por vuelta con la cabeza de carrera y que entre en los puntos gracias a las múltiples caídas que se produjeron en la carrera. Lo siento, así no.

Como así tampoco es de recibo que se mienta sobre él, y si has llegado hasta aquí es que te gusta este deporte y quizá te interese, compartas o estés viendo por tí mismo una situación similar a la que planteo. Puedo entender que en el exceso de información se pueda perder precisamente la información por una simple necesidad de destacar con un gran titular para sobresalir de ese bulto que es la información deportiva al minuto, algo que a algunos les hace olvidar su profesión o, quien sabe, tienen demasiado claro que su profesión es destacar entre el bulto aunque sea con mentiras capciosas. El problema no es que el motociclismo sea relleno en periódicos dedicados al fútbol que lees en la barra de un bar mientras el de al lado te dice “a mi el que me gustaba era Kevin Schwantz”, o como relleno de los últimos segundos de un programa de radio en la madrugada, el problema ni si quiera es la falta de orgullo del supuesto profesional que tiene la obligación de destacar entre el bulto y prefiere hacerlo con mentiras a intentar dar una información que llame la atención, informe, entretenga y nos haga entender este deporte, el problema es que la plataforma que supuestamente nos da la información especializada y tiene la exclusiva de MotoGP les de bola a estos profesionales para promocionarse. A costa del prestigio e imagen de uno de sus estandartes.

Cuando a Márquez le preguntan en corrillo porque Lorenzo no ha querido comparecer ante los medios se mintió deliberadamente, el periodista (ni lo nombro porque paso de darle bola ni ahora ni en el futuro, reirle la gracia o recriminarsela al final es darle la inmerecidad publicidad que busca) que hizo la pregunta no quiso preguntar en la rueda de prensa, el periodista que hizo la pregunta sabía que Lorenzo seguía las órdenes de su equipo no atendiendo corrillos pero sí ruedas de prensa en hospitality y oficial, el periodista se inventó una noticia para intentar destacar de la forma que sabe y DAZN le da bola utilizando ese clip para promocionar sus retransmisiones de MotoGP.

Así no, señores de DAZN, por muy bajas que sean las suscripciones, que no lo sabemos porque no sueltan prenda. Pero sobre todo, así no, señores de Dorna, señores que venden y cobran los derechos de retransmisión de este deporte para que se termine retransmitiendo el anti deporte. No sé, vendamos al mejor postor sin cuidar los detalles, una actitud que podría ser propia de gerentes cuya vida laboral restante en mucho menor que la desarrollada. Menos mal que el motociclismo vino a salvarse a sí mismo en Silverstone por el momento, pero si el planteamiento es éste, el motociclismo terminará siendo ese relleno que ocupa el espacio antes de los partidos de liga. Si no lo es ya.

Mapping 46: 46 que 12 me da igual, tanto Valentino Rossi como Maverick Viñales suman una media de menos de diez puntos por carrera en 2019, una estadística que hace bastante inútil plantearse qué piloto es el número uno del equipo y a cúal hay que hacer caso. Con estos números, hay que tirar el equipo abajo y empezar de nuevo. En Silverstone, el nuevo y alabado asfalto ocultó la falta de tracción y agarre de las Yamaha, algo que unido a su ya conocido buen paso por curva en una pista revirada, hizo que brillaran por mucho que Viñales siga sin saber qué pasa en los micrófonos. Veremos a ver qué pasa en Misano. En esa rueda de prensa en la que los periodistas se quejaban de Lorenzo, alguien hizo una de las preguntas más inteligentes y que podrían vender este deporte a quienes estamos dispuestos a pagar por él, y es la influencia en el paso por curva que puede tener un motor en linea como el de Yamaha o Suzuki frente a los motores en V de Honda o Ducati. Supongo que estas cosas no venden en medios dedicados al fútbol, ni en DAZN tampoco.

Mapping 19: vaya, el tío Freddie Spencer tiene visión selectiva o la gerencia no quiere complicarse la vida a pocos años del retiro… Simplemente vergonzoso ver a Rossi, Márquez y Miller rodar prácticamente parados y mirándose entre ellos esperando a ver quién le daba rueda a quién. Una práctica que se recoge y se sanciona en el reglamento con puestos en la parrilla, pero claro, no es lo mismo sancionar a un crío de estos de Moto3 que a una vaca sagrada de MotoGP con grandes clubs de fans y todo esas cosas que hacen que las glandulas seminales de Dirección de Carrera suban rápidamente hacia la garganta. Con faltas de respeto al reglamento como esta desde la misma Dirección de Carrera, se hace muy díficil, pero mucho, encontrar atractivo hablar de éste deporte que nos apasiona, incluso seguirlo. Me da la sensación de que es una puta pantomima que está costando vender.

No olviden vitaminarse ni mineralizarse. No vemos si no pasa nada tras el GP de San Marino y nos oímos en @MotoRaceNation.

Manolo Fernández.