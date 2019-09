David Asencio analiza lo sucedido en la ronda portuguesa del WorldSBK

LA CLAVE PUEDE SER DAVIES

La ronda portuguesa nos ha dejado, quizás, las carreras más emocionantes de esta temporada. Por un lado, Rea sigue su camino al título con paso tremendamente firme y por otro, Bautista ha vuelto a aparecer como piloto candidato a todo. Parece que Álvaro deja los fantasmas atrás, que le han llevado a perder las opciones de ganar el título en su primera temporada en el campeonato.

La historia de Álvaro Bautista en el WSBK puede ser una de las más espídicas de las que se puedan contar en el motociclismo. Debuta en superbikes, pretemporada con Ducati intentando poner a punto una moto nueva, corre con Ducati, arrasa, decae, deja la marca, todo en un solo año. Mucho se ha escrito sobre todo esto, especialmente sobre las debilidades de Rea al principio y ahora sobre su recuperación heróica (quien dice Rea, dice KRT). Sin anuncio oficial, Álvaro está sin moto para el año que viene. El título, para qué negarlo, está en manos de Rea y la segunda Kawasaki puede ir a manos de Haslam, que repetiría y es del gusto de Jonathan, o Lowes, que abandona Yamaha. Se ve que los hermanos Lowes comparten cara, apellido y un buen mánager.

Razgatlioglu se va a Yamaha tras lo sucedido en Suzuka, que sentó realmente mal al piloto (no le dejaron ni oler el asiento de la Kawa). Sykes renueva por BMW y tendrá de compañero a Laverty. Ducati ha fichado a Redding para subirlo a la que ahora es moto de Álvaro y Davies será su compañero, luego la opción para Bautista es Honda, pero no hay comunicación oficial alguna. Los planes de Honda son toda una incógnita desde el plan deportivo, pues la plantilla de pilotos que tiene no son como para optar a nada en este momento teniendo en cuenta que Camier está en el dique seco y desde el punto de vista técnico la CBR es… lo que viene siendo la CBR desde hace mucho, mucho tiempo. Pensando en que Camier seguiría (me parece un pilotazo que merece mucho respeto), habría que “construir” una segunda estructura para un segundo piloto. Todo apunta a Álvaro, pero de esto se habla desde hace mucho y lo cierto es que no hay nada confirmado.

Pero en todos estos cambios la cabeza se me va a Davies. La temporada del británico está siendo de discreta a mala. Los resultados no han estado a la altura de los de Álvaro y a pesar de haber sido uno de los pocos animadores del campeonato en los últimos años, aún disolviéndose cual azucarillo, diría que la inversión de Ducati en el ya está amortizada y no estaría mal probar alguna otra cosa. Otro factor que me pone la mosca tras la oreja es que, según parece, uno de los desencuentros entre Álvaro y Ducati ha sido la situación contractual de los dos pilotos con el equipo. Bautista habría exigido una mejora en sus condiciones, apoyadas en los resultados obtenidos, que igualaran e incluso mejoraran las que tiene Davies, algo a lo que Ducati se ha negado. Las declaraciones de Álvaro tras el incidente con Davies en la primera carrera no son precisamente cariñosas, máxime cuando el resultado de la acción terminó con Bautista a la cola del pelotón. Uno se pone a pensar en un piloto que no ha terminado de triunfar con Ducati, que ha sido punta de lanza del proyecto durante muchos años y que está siendo, o ha sido el escollo para la continuidad del que sí te está dando resultados y desarrollando el nuevo modelo y concluye, ¿de verdad prescinden de Bautista y se quedan con Davies? Álvaro viene diciendo que él nunca ha afirmado nada sobre su futuro, que dará alguna información en unas semanas, pero me pregunto, ¿y si al final sale Davies de Ducati? Las especulaciones pueden ser todas y esta es una de las muchas que podrían pasar. Lo cierto es que Honda está callada, tanto que no pone ni las motos en zona de puntos, quizás para no llamar la atención, porque la verdad, que puntúen ya es noticia.

Lo cierto es que con todo, este fin de semana hemos visto un campeonato vivo y emocionante, al que acompañan las otras dos categorías. Caricasulo y Krummenacher siguen a lo suyo, con final inesperado por la rotura de De Rosa, aunque estas cosas pasan. Por cierto, excepcional el papel de Miquel Pons y Dani Valle, a los que les ha bastado una sola carrera para tener más puntos que pilotos que llevan toda la temporada, incluso muchas temporadas en la categoría; lo que hacen las ganas y el talento. Y en esa misma línea habría que hablar de Manu González, que en una categoría tremendamente complicada de gestionar, está demostrando una capacidad de concentración, análisis y de medir los tiempos propias de un campeón, que lo será. Muy bien Ana y Marc y excepcional Beatriz Neila, que ha estado todo el fin de semana rapidísima. Los problemas siguen asfixiando al resto, que se ven incapaces de poner en pista toda la calidad que atesoran y el campeonato va acabando. A buen seguro ya irán configurando cómo discurrirá la temporada que viene para ellos. ¿Dependerá de Davies?…