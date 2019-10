Crónica de la prueba del Campeonato del Mundo de Supersport celebrada en Argentina.

Ocho puntos separan a Randy Krummenacher y Federico Caricasulo ante la última prueba del Campeonato del Mundo de Supersport que se celebrará en las próximas semanas en Qatar.

Durante este fin de semana se celebró la penúltima prueba, en el circuito argentino de San Juan del Villicum.

La carrera, ganada por el francés Jules Cluzel, permite al piloto del equipo GMT94 engancharse al la lucha por el título, pero con escasas opciones.

Con veintidós puntos de desventaja, el francés tendría que ganar la carrera y que ninguno de los dos contendientes lograse puntuar, algo que se antoja complicado.

Ayer, en Argentina, otro francés, Lucas Mahias, terminó segundo, e Isaac Viñales volvió a subir al pódium. Dani Valle fue decimonoveno.

El lío llega más atrás. Caricasulo fue quinto, por detrás de un inspirado Perolari, y Krummenacher séptimo, pero ambos tuvieron sus más y sus menos durante la carrera, toque incluído.

Posteriormente, y a preguntas de Eurosport, Krummenacher acusó directamente a su equipo de favorecer a su compañero de equipo (cuyo manager es el propio jefe de equipo), dándole una moto más lenta y anticuada que a Caricasulo con el objetivo de que sea el italiano quien se lleve el campeonato.

"I'm always very honest and don't care about the consequences…"

