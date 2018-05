Frío: los mappings del Gran Premio de España

A pesar de estar ya en mayo...

...en el circuito de Jerez - Angel Nieto la afición ardió y se quedo helada

Mapping 72: Nada de frío, sino que caliente, muy caliente. La actuación de Alonso López en el Circuito Angel Nieto fue una auténtica demostración de lo que viene siendo ir sobrado, estar en una categoría que se te queda pequeña. Al menos en Jerez.

Bueno, no tan pequeña, si hizo una machada remontando fue por un error de ímpetu en las primeras vueltas y si quedó fuera del podio fue por otro exceso, esta vez en los límites de la pista. Pero el resto del tiempo combinó talento, ambición y conocimiento de la pista a partes iguales para ser, por méritos propios, el gran protagonista de la carrera de no haber sido por la mayúscula-enorme-desproporcionada-más-todavía-innecesaria ida de pinza de Arón Canet, no sé si me he explicado. En cualquier caso, creo que la actuación de López fue la más destacable del Gran Premio.

Mapping 44: la desorbitada estupidez en la acción de Canet, casi tan grande como aparecer en TV diciendo que Canet ha tirado intencionadamente a pilotos y no quiero señalar a Jorge Martín como autor de ese despropósito de declaración, bueno, que la estupidez de Canet guardándose toda la carrera para tener que adelantarlos a todos de golpe, fue la primera de la mañana que me dejó frío. Que terminaran 4 KTM’s entre los cinco primeros, anécdotico pues Canet limpió 4 Hondas de la cabeza, que Marcos Ramírez llegara al podio, pues una alegría pero con sensaciones encontradas, el quinto puesto de Jaume Masiá, otra alegría enfriada por la acción de Canet. Eso sí, Ramírez por lo menos ha salido del pozo en el que estaba. Bueno, ganó Phillipp Oettl, hijo de Peter, uno de los clásicos que corrían en 125 cc cuando correr en la categoría pequeña exigía una especialización, una experiencia y por ende, devolvía un prestigio que hoy sencillamente no se entiende ni se valora. Ni se quiere entender ni valorar.

Mapping gastoso: En Jerez se rodó muy rápido, desde la primera vuelta lanzada los tiempos ya estaban cerca del récord homologado en Moto2 y Moto3, mientras que en MotoGP los nueve primeros clasificados de 2018 hubieran sido pole en 2017, y en carrera 21 pilotos rodaron más rápido que la vuelta rápida que marcó Dani Pedrosa en 2017. En Moto2 y Moto3, dónde la electrónica y las propias limitaciones de las motos no admiten muchos milagros, no se nota demasiado, pero en MotoGP, que 21 pilotos, incluyendo rookies, fueran más rápidos que Pedrosa el año pasado, se nota que las dos vueltas que nos han robado a los que pagamos directamente han dado sus frutos en un mayor consumo admitido por las motos. En cualquier caso, si estuviera equivocado y lo de las dos vueltas de consumo extra que se han inventado (a saber, si nos viene mal cumplir el reglamento pues Dorna nos hace un apaño a costa del tiempo de carrera que es lo que nos venden que venden) seguro, seguro, que las dos vueltas de menos permitiendo un mayor consumo no hace que las motos sean más lentas. Quien sabe si las carencias que las Yamaha oficiales han mostrado en este circuito puedan venir de aquí.

Y quien dice las carencias de las Yamaha oficiales dice el rendimiento de la moto de Miller, achuchando al doctor hasta el final, o de Petrucci.

No lo sé, no estaba alumbrando al tipo que ajustaba los consumos de cada moto, pero lo cierto es que éste factor del consumo extra (a costa del espectador) estará presente en más circuitos y será interesante ver si, por ejemplo, Lorenzo está delante también en esos circuitos y/o si las Yamaha oficiales descienden nuevamente al nivel de las Ducati satélite.

Team Marc VDS

Mapping 73: el segundo que me dejó frio fue Alex Márquez. Buscando una victoria que esperemos no se convierta en una obsesión, y con una moto que rebotaba de detrás más que las otras (o eso me pareció) acabó con sus huesos arrastrando por el nuevo asfalto de Jerez en una semana en la que su nombre salió a la luz como futuro MotoGP en 2019 con mimitos técnicos de Honda incluídos. La verdad es que dejó un poco desangelada la carrera, en la que brillaron por méritos propios el ganador Lorenzo Baldasarri y Miguel Oliveira, que vuelve a meterse de lleno en la lucha por el título si alguna vez estuvo fuera de ella. Xavi Vierge nuevamente sorprendiendo aunque ya debería dejar de ser una sorpresa disputando hasta el final el podio a Pecco Bagnaia. Ojo a Vierge si consigue ser regular, podría meterse en un top 3 final dependiendo de los altibajos de otros.

Mapping 12+1: Enhorabuena a The Dark Side, ese grupo de enamorados del deporte por encima de pilotos de la que nació la iniciativa de la vuelta 12+1 a la que, por su propia fuerza, obligó a los medios y organización a sumarse. Me gustó, creo que el verdadero homenaje que se le podía hacer a Ángel Nieto es recordarle a los que, literalmente, prefieren poco público pero que pague mucho que si en algún momento pudieron llegar a cobrar lo que cobran es gracias a la gran afición popular, esa que se necesita y esa que, no se puede ocultar, acude menos en masa a Jerez que otros muchos años.

Mira que si los excesos de Movistar (que te obliga a contratarles unos 1000 euros al año para que te reconozcan tu derecho a contratar el canal de MotoGP) o los desprecios de TVE a las SBK están pasando factura en forma de público…

Pramac Racing

Mapping 9: una de las defensas del horrible inicio de temporada de Jorge Lorenzo es la comparación con el inicio de temporada de Danilo Petrucci, muy lejos de lo que se esperaba con una moto oficial, por fin, en 2018. En Jerez consiguió llegar a un frío cuarto puesto de una fría carrera tras el strike en la lucha por el segundo puesto y las caídas del poleman y del encendido Alex Rins. Al igual que Andrea Iannone, un podio de río revuelto, un cajón conseguido gracias a no estar en la lucha por él. Esperemos que algún manager metido a periodista no se tome demasiado gin tonics cuando se siente a escribir y se deje llevar por la euforia azzurra de ver delante a dos italianos que compiten con Lorenzo por una moto oficial, sea Ducati o sea Suzuki.

Mapping cero grados kelvin: y así me quedé cuando ví la caída que se llevó por delante a Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso. Un bonito espectáculo de tres pilotos que podían y necesitaban liarla en Jerez, bien por urgencia de resultados (99), bien por reivindicación eterna (26) o bien por luchar por el título (04). Una verdadera pena. Casi tan grande como que, según se deduce de las declaraciones de Pedrosa, Dirección de Carrera no entienda ahora ninguna aportación de pilotos que no sean para sancionar a otros. Bueno, no os tiréis de los pelos aún si tenéis la suerte de poder hacerlo, porque primero habrá que ver por qué Mike Webb no recibió a Pedrosa y segundo, porque estamos hartos y aburridos de ver (por mil y pico euros al año, esto sí que deja frío) cómo Dirección de Carrera, la comisión de Seguridad y todos estos coleguitas reaccionan sólo y sólo si hay repercusión mediática, y ahí tenemos la escapatoria de la curva 11 de Montmeló, que mientras no salió en prensa no le hicieron ni puto caso a pesar de las peticiones y quejas de los pilotos (y no me voy a cansar de repetirlo, por si alguna vez alguno de los responsables lo leen y le pincha). Pedrosa no es el piloto popular que era hace unos años, y por supuesto no es uno de los dos más populares y mediáticos de la parrilla, pero bueno, una vez que ha dicho por TV que Webb no quiso recibirlo veremos a ver lo que tardan en emitir un comunicado o similar haciéndose eco de las sugerencias de Pedrosa neutralizando las críticas del piloto.

Luego, cuando otros pilotos mediáticos van a Dirección de Carrera nos falta tiempo para hacer una foto o video de éstos entrando al despacho para subir a las redes sociales.

Mapping 46: No hay quinto malo.

Mapping YAMAHA: Claro que igual tampoco hay quinto bueno. Lo peor de las posiciones de Valentino Rossi y Maverick Viñales es la comparación directa con sendas Ducati 2017 (las de Jack Miller y Álvaro Bautista, algo mejor en Jerez) y sobre todo con el rendimiento de un Johann Zarco que acabó segundo en Jerez (frío) y a tan sólo 12 puntos del liderato en la general (caliente), y todo esto sobre la moto de la que acabaron renegando tanto Rossi como Viñales, la Yamaha 2017. Yamaha está que se rompe, igual literalmente. En lo que va de año le han regalado el mejor equipo satélite de MotoGP y uno de los mejores pilotos de los últimos cuatro años a KTM, su moto va bien fin de semana sí (pero sin ganar) fin de semana no, la moto que no iba sube al podio en manos de otros pilotos no oficiales y su Team Manager hace declaraciones que desacreditan y muestran desconfianza en el joven piloto que ficharo para ganar. Pues eso, que están que se rompen.

Mappings 27 y 36: a Iker Lecuona le debe gustar bastante la KTM de Moto2. La segunda vez que este chaval con pintas de chaval (no como los niños de Moto3, que van de hombretones) se mete en el top ten de la jungla que se come a los pilotos que se creían grandes en Moto2. Por su parte, Joan Mir no estuvo tan deslumbrante como en Austin pero dejó sello. Por cierto, ojo a Mattia Pasini, que no se descuelga.

Michelin Motorsport

Mapping 93: hasta el infinito y más allá. Y encima le ayudan.

Mappings varios: la actuación de Kallio mojándole, de nuevo, la oreja a los titulares de KTM en MotoGP, una nueva avería de la Aprilia de Aleix, un desaparecido en carrera pero activo en los test del lunes Tito Rabat, esa leyenda urbana que es el Sky KTM de Moto3… en fin, que seguro que olvido muchos. Espero puedan perdonarme y no haber ofendido a nadie, pues no son más que carreras de motos.

No olviden vitaminarse ni mineralizarse. Nos vemos tras Le Mans (Allez Johann!!).

