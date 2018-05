Kenan Sofuoglu se retira

Un piloto que ha dado al motociclismo lo que ha dado Kenan Sofuoglu merecía otro final, pero el hecho es que el desastre de Pirelli en la primera prueba del Mundial de Supersport ha precipitado la retirada del Campeón turco.

Alfredo Prádanos Carrión

Cinco veces Campeón Del Mundo de Supersport (2007,2010,2012,2015 y 2016), Kenan Sofuoglu es una leyenda del mundial de 600cc gracias a sus títulos, sus 43 victorias y 85 pódiums en las 125 carreras que ha disputado, primero con Honda y posteriormente con Kawasaki.

Antes de retirarse, disputará una última prueba, en Imola, para despedirse al tiempo que celebra sus 20 años en competición.

Se va triste, pero a la vez tranquilo, de haber podido apadrinar a varios pilotos que suponen el relevo en el motociclismo de su país.

Kenan Sofuoglu: “Decidimos terminar mi carrera antes de lo que había anticipado. No puedo decir que estoy triste porque ya tengo algunos jóvenes pilotos turcos a quienes he enseñado a correr para continuar llevando nuestra bandera. Hace veinte años comencé a correr con el objetivo de competir en los campeonatos del mundo. Hemos ganado el título cinco veces. Estoy muy agradecido por esto. Muchas personas me han apoyado durante estas victorias y quiero dar las gracias a cada una de ellas. Para el equipo Kawasaki Puccetti Racing y para mis seguidores, estaré por última vez en la pista del 12 al 13 de mayo en Italia”