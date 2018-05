Team Go Eleven

No fue un fin de semana fácil para Román Ramos el de la ronda italiana del WorldSBK celebrada este pasado fin de semana en Imola.

Empezó bien el viernes, terminando la primera sesión libre en octava posición, para después centrarse en el ritmo de la carrera.

Apostó en la tercera y última sesión de calificación para buscar el tiempo le permtiese entrar en la superpole 2, pero un fallo técnico dio al traste con sus opciones.

El sábado, desde la decimoquinta posición de la parrilla, el piloto de Santa María de Cayón peleó dentro del pelotón que luchaba por la novena posición, hasta que la bomba de combustible falló, obligando al piloto a retirarse de carrera.

El domingo, en la segunda carrera, Ramos logró finalizar en duodécima posición, batallando con una moto con muy poco agarre.

Roman Ramos: “Este año no puedo empezar bien y no acabo de entender el por qué. En la primera carrera de todos modos tuve buen ritmo y estaba progresando bien, Haslam no estaba tan lejos, pensé que podría alcanzarlo, pero tuve que parar debido a un fallo técnico. Todo el equipo trabajó la noche para estar preparados para la segunda carrera. No entiendo lo que ha pasó, la moto era la misma que en la primera carrera, pero deslizaba mucho y no pude ser rápido, aunque para nosotros este es un buen resultado.