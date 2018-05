Egalité?: Los mappings del Gran Premio de Francia

Le Mans deja una pregunta que va por barrios...

...una pregunta, eso sí, entre otras muchas.

Mapping 93: me váis a perdonar pero es que no sé qué escribir de Marc Márquez, o de Marc y su equipo, o de Marc y su Honda, o de yo qué sé. La aparente facilidad con la que va resolviendo los Grandes Premios, la ventaja que sólo está destinada a aumentar a lo que hay que sumarle los fallos de los rivales que en lo sucesivo además tendrán la presión extra de tener que remontar entre muchos pilotos de gran nivel e igualdad. Vamos, un cuadro. Desde luego nadie está en posición de decir que tiene miedo de llevar a Márquez detrás.

Mapping 46: no es que sea un piloto de domingos, es que probablemente Valentino Rossi sea el piloto que en conjunto con su equipo más trabaja los sábados, más lo repasa todo y más busca y rebusca una solución a los problemas que han encontrado. Junto con la experiencia que todos atesoran en muchas ocasiones encuentran lo que sea que busquen para solventar el fin de semana con una actuación que, por más que se repita, no deja de sorprender cuando se produce. Hace ya mucho que dejé de creer en la magia y todas esas gilipolleces que se cuentan para no tener que contar nada y así termino el artículo antes, y cada vez me gusta más comparar los datos que nos llegan y la hemeroteca, es de las pocas formas que hay de llegar a conclusiones en un mundo tan hermético como MotoGP. Me niego a creer que en Yamaha se hayan olvidado de hacer motos, o bien lo que quieren es demasiado complicado, crítico y ambicioso que necesita un desarrollo que aún no atesoran o bien es cierto que la desconexión entre el equipo y la fábrica va más allá de las impresiones que podamos tener. Y esto último sólo desprende un significado de ruptura a la que podemos hacer 80 cábalas, pero la primera que me viene a la cabeza es una inminente reestructuración del organigrama del equipo desde Japón. Claro que todo esto es escribir por no callar, ojalá pudiera deciros “eh, que es esto lo que pasa”. En cualquier caso, en Francia, a la espera de lo que pase (o no), el lado del box de Rossi, y la ambición de éste, salvó la situación de Yamaha por un lado…

Mapping 25: y el lado del box de Maverick Viñales no hizo más que ahondar y salpimentar la herida que Yamaha está mostrando desde hace un año. Viendo los altibajos de rendimiento de Viñales sólo cabe pensar en lo crítico del diseño de la Yamaha 2018 desde 2017 (mira que me gusta enredar con las referencias), válida según las condiciones de pista, algo que no me creo que no esté terminando de condicionar el mismo rendimiento del piloto según lo que espera de su moto. Por pura comparación con la machada de domingo de Rossi (por trabajo y experiencia, nada de magia ni testosterona descontrolada), Viñales terminó señalando a su lado del box como raíz de los males que vienen y van de su moto sin saber qué. Vamos, que el chaval está más perdido que teledeporte emitiendo SSP300. Vamos a prestarle atención a esto, porque los arranques de Viñales ya los conocemos y encima tiene firmado éste y dos años más en un sitio en el que se siente perdido y en el que ya ha contado con el desprecio manifiesto del Team Manager Meregalli sobres sus capacidades para desarrollar una MotoGP. Amén de la cábala de la inminente reestructuración del equipo, que explicaría mucho esta situación de Stand By. A ver de qué lado cae la moneda para Viñales en Mugello.

Mapping 97: Oh la lá, en Moto2 vaya actuación de Xavi Vierge en Le Mans. De esas actuaciones que te hacen pensar en la supuesta igualdad de la categoría, y me refiero a la igualdad en pilotaje: quinto final saliendo el último. Este tío es, por derecho propio, uno de los jueces de la categoría de este año si no un candidato (aunque para ello vendrá más que bien fallos de Bagnaia, Márquez y compañía).

Mapping 72: y mucho se esperaba en Moto3 de Alonso López en Le Mans, pero no pudo repetir la magnífica actuación de Jerez. Bueno, la categoría tuvo salsa más que de sobra para no acordarnos de él, pero era uno de los pilotos a seguir en los circuitos que ya conocía.

Mapping 44: y por continuar en el mismo equipo, podríamos afirmar que Arón Canet gastó gran parte de su cupo de buena suerte en 2018. Salir con todo en contra, verse incapaz de llegar al grupo delantero (básicamente porque el ritmo con el que se rodó en Moto3 fue infernal) y terminar octavo con tus máximos rivales fuera de los puntos, quedando no sólo dentro de la competición por el título sino quedando en una igualdad que hace que todo empiece de nuevo es para callarse, agachar la cabeza y volver a Mugello con todo reseteado para comenzar la lucha por el Mundial 2018. Eso sí, confiando menos en la suerte que ya ha gastado.

Mapping 88: Lo de tener el mejor ritmo y verte siempre metido en líos de grupo o de entrar a pit lane en la salida mientras afirmamos tenerlo todo controlado es un tema de gestión de carrera, ¿no?. Claro que no tengo por qué estar refiriéndome a Jorge Martín. Aunque sea el único que responde a esa descripción. Es una lástima que el sarcasmo que me niego a borrar no deje ver la crítica constructiva que lleva detrás. En fin, que a empezar de nuevo.

Mapping 21: La estúpida sanción de 3 segundos a Fabio Di Giannantonio es estupidamente justa. La Safety Comission (esto os va a encantar) pactó en su día sanciones de tiempo a los pilotos que se saltaran las chicanes y ganaran una posición porque, mientras se decidía o no si el piloto debía ceder una posición o no podría darse el caso que la ventaja que se tuviera sobre el perseguidor fuera demasiada para convertir en injusta la medida de tener que ceder un puesto esperando varios segundos a que te adelantaran. Esto claramente, se pactó con los pilotos de MotoGP, porque suerte tuvo Di Giannantonio que en los tres segundos que le clavaron sólo le adelantaran los pilotos finales del podio, que si llega a estar un poco más apretado pasa de ganar la carrera a terminar fuera del top ten. Un clavo ardiendo al que se agarrará (si no lo ha hecho ya) Dirección de Carrera para justificar la sanción a Di Giannantonio por adelantar a Bastianini tras un lance con Kornfeil y no devolver la posición a Enea. Ahora, digo yo, tanto Dashboard tanto mensajito televisado… ¿y Dirección de Carrera prefiere aplicar las circunstancias de MotoGP a Moto3, haciendo que Bezzechi se cayera por perseguir a un piloto que nadie sabía sancionado con tres segundos?. Vale, una situación inédita de la que es imperativo aprender.

Mappings 75, 16, 42: y con esto dejo la categoría de Moto3 que me estoy cebando. Albert Arenas, Andrea Migno y Marcos Ramírez, un triplete de KTM que ensombrece las fantásticas actuaciones de Bezzechi y Kornfeil (el hombre que llegó aportando un patrocinador al Laglisse y no sé cuantos años después lucha por un podio) con la moto austríaca. Imagino que a cualquiera de los tres les hubiera gustado saber que celebraban una victoria o un podio en la vuelta de honor. Pero las carreras son así y hay que estar con la caña puesta siempre. Enhorabuena a Arenas por su victoria, a Marquitos por su segundo podio y al Angel Nieto por un doblete inesperado.

Mapping 73: no sé si un segundo puesto sin posibilidad de entrar en la lucha por la victoria con Pecco Bagnaia es el punto de inflexión que necesitaba Alex Márquez para volver a entrar en la lucha por el título de Moto2. Tanto Bagnaia como Márquez dieron una exhibición de fortaleza y solidez en Le Mans, pero el italiano un poquito más, un mal que el pasado año ya atormentó a Márquez, ese poquito más que tenía Morbidelli, y este año ese poquito más de Bagnaia (y Baldasarri cuando tiene el día) pueden hacer de Alex Márquez el mayor candidato al título de Moto2 en… 2019. Y me parecería fantástico, un piloto se forma ganando bajo presión (y si alguien tiene presión es Alex Márquez, que tiene que demostrarlo todo dos veces) y todo lo que sea verse en situaciones adversas con el gen Márquez (ese por el que lo aprendes todo a la primera) es hacerse más y más fuerte. Al menos es el punto fuerte que me transmite Alex Márquez, y este año, con la competencia de Joan Mir que parece que podría llegar a MotoGP antes que él le va a sobrar situaciones adversas en las que demostrarlo todo dos veces… o la primera, porque en realidad nunca ha estado metido de lleno en la lucha por el título de Moto2. Como Bagnaia, pero Pecco está feliz, pilota a gusto, tiene moto, talento, supuestamente su equipo es top, va líder con solvencia…

Mapping 10: Por cierto, vaya desfachatez la del Sky VR46 y Luca Marini, saliendo en Moto2 a sabiendas de que abandonarían por el estado de Luca para neutralizar la penalización de seis puestos en parrilla que Marini se ganó con el sudor de la frente de los pilotos a los que tiró. Lo del Sky VR46 empieza a parecer bastante pufo con tonterías como esta y la situación de Moto3. Bagnaia es un piloto que les está haciendo grandes y solventes en Moto2, cosa que no lo son ni con Marini, ni con Bulega (hundido y re-que-te-hundido) ni con Foggia. Casi me atrevería a decir que los que están al frente de este equipo están sobrevalorados cuidando a sus pilotos, de hecho, fueron incapaces de manejar a Fenati en su día prefiriendo despedirlo a intentar reconducir la situación.

Mapping 40: lo de verse obligado a ganar con presión para formarte como piloto es algo que se está obviando, hace mucho, para llegar a MotoGP. Todos los que llegan a MotoGP son cracks, pero no todos se han visto en situaciones en las que buscar un extra para conseguir sacar de su moto el 100%, una competición extrema. Luego llegas a una categoría donde los controles de tracción, los antiwheelies y cosas así te llevan a un segundo del más rápido en tu mejor día y a un segundo y medio en tu peor día, el resto hasta el 100% de la moto tienes que ponerlo tú, pero igual no te ves obligado porque nadie te obliga, nadie espera que estés más cerca de un seguno y un top ten es motivo de jolgorio, celebración y cierre de discoteca. Luego vuelves a Moto2, te quitan los controles, tienes que poner de tu pilotaje para llegar arriba en una categoría muy muy igualada, aún más igualada en los puestos de 10 al 20, y (en mi hipótesis) tenemos a Héctor Barberá.

Y no hemos hablado ni de Dovizioso, ni de Zarco, ni de Lorenzo, ni de Pedrosa ni del pifostio que se ve venir en los fichajes que quedan por confirmar, ni del talegazo de Crutchlow ni de lo decepcionante que está resultando la falta de definición de la KTM de Moto2, pero servidor tiene sus límites y vuestra paciencia con mis textos seguro que también.

No olviden vitaminarse ni mineralizarse, nos vemos tras el GP de Italia en el circuito más bonito del mundo, Mugello.

