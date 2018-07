Pin 21 Compartir

Román Ramos disputó el pasado fin de semana en Misano las dos carreras correspondientes al Campeonato del Mundo de Superbike, en un ambiente marcado por las altísimas temperaturas.

Mara Paulicek/GoEleven Team

Pese al gran trabajo realizado por el equipo Go Eleven y el piloto cántabro, en la Superpole logró una retrasada decimoctava posición, que obligaba a remontar para entrar en la zona de puntos.

Y así fue, tanto en la carrera del sábado como en la del domingo, el ritmo del piloto de Santa María de Cayón fue en aumento, hasta lograr la decimotercera y decimoquinta plaza respectivamente, sumando cuatro puntos más a su casillero.

Román Ramos: “En la primera carrera, a pesar de estar en un duelo contra motos y pilotos muy rápidos, he conseguido superarlos aprovechando la frenada como punto fuerte. Al final he tenido un ritmo de carrera que me hubiera permitido entrar entre los diez primeros, confirmando mi creciente feeling con la moto.

En la segunda, tuve una salida difícil, algo no funcionó como debiera, usaremos los datos para entender el problema. Recuperé el ritmo hasta llegar a la cola de Gagne y Canepa. Con neumáticos usados era más rápidos que ellos y me sentía muy cómodo con mi moto. Seguramente podría haber conseguido algo más, pero teniendo en cuenta las difíciles condiciones meteorológicas y el nivel de los rivales, he conseguido sumar unos buenos puntos para la clasificación.”

