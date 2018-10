Ana Carrasco: “Mi sueño se ha hecho realidad hoy”

Pin 24 Compartir

DS Junior Team

Ana Carrasco, al mando de su Kawasaki Ninja 400, se ha convertido en la primer mujer de la historia en ganar un Campeonato del Mundo de Motociclismo, concretamente en la categoría Supersport 300.

Después de una apasionante carrera no apta para cardíacos, en la que en cada vuelta había un campeón diferente, la suerte ha caído del lado de Ana, la piloto murciana ha hecho un gran final de carrera remontando mucha posiciones para finalizar decimotercera y conseguir los puntos necesarios para hacerse con el campeonato.

La piloto del DS Kawasaki Junior Team ha ganado el Campeonato del Mundo justo por delante del también piloto de Kawasaki Mika Perez que hoy ha sido segundo, por detrás de Dani Valle.

Ana Carrasco: “Estoy muy feliz de haber conseguido el título, hemos tenido que trabajar y sufrir mucho para llegar hasta aquí y es increíble. Sólo puedo dar las gracias a todo mi equipo por el gran trabajo que han hecho durante toda la temporada y porque a pesar de todas las dificultades nunca se han rendido, a todo el equipo Kawasaki por haber creído en mí y haberme dado esta oportunidad y a toda la gente que me ha ayudado a llegar hasta aquí. También me gustaría felicitar a Scott y a Mika porque han sido grandes rivales y me han puesto las cosas muy difíciles hasta el final. Mi sueño se ha hecho realidad hoy y sólo tengo palabras de agradecimiento para toda la gente que ha creído en mí.“