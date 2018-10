Dani Valle: “Esta victoria sabe a gloria”

Pin 9 Compartir

Dani Valle logró en Magny Cours su primera victoria en el Campeonato del Mundo de Supersport 300, después de una carrera intensa decidida en los últimos instantes tras un disputado mano a mano frente a Mika Pérez.

El piloto madrileño ha finalizado octavo en la clasificación general en su segunda participación en el Campeonato.

Al término de la carrera, estas eran las sensaciones de Valle.

Dani Valle: “Fin de semana espectacular, hemos hecho un gran trabajo todo el fin de semana. Sabía que tenía buen ritmo y la carrera ha sido una locura.

Hemos estado arriba todo el rato. Ha habido un momento en que me he quedado retrasado, pero he seguido hacia adelante, adelantando posiciones.

En la última vuelta iba segundo cuando he visto el hueco y he adelantado a Mika y ¡Victoria!

La victoria en la última carrera del año sabe a gloria. ¡A seguir por este camino el año que viene!”