Prensa FIM CEV

La sexta cita de la temporada del certamen internacional de Motociclismo FIM CEV Repsol, llegaba hoy a su fin con un gran ambiente de público en las instalaciones jerezanas en las que se dieron cita alrededor de 16.000 espectadores para seguir en directo el desarrollo de las seis carreras programadas en el día de hoy que fueron vencidas por Matteo Bertelle, que hizo doblete en la European Talent Cup, el japonés Yuki Kunii y el español Sergio Garcia, repartiéndose las victorias en las respectivas mangas de Moto3 Junior World Championship, Edgar Pons que vencía con autoridad en Moto2, y Oscar Ibañez que se imponía en la Kawasaki Z Cup. El acceso libre al paddock para vivir el ambiente de la competición y ver el trabajo de cerca de pilotos y mecánicos, un pit-walk (paseo por la calle de boxes) abierto al público antes de las carreras, parking interior en el propio circuito y emocionantes carreras, han sido los ingredientes que han animado a muchos aficionados al motociclismo a venir hoy al trazado jerezano para seguir el desarrollo de la prueba.En cuanto a las carreras, todas han estado cargadas de emoción. En la primera manga de Moto3 Junior World Championship con 39 pilotos en pista pronto se destaca Sergio Garcia, al que se le pega como una lapa el japonés Ai Ogura. Tras ellos, el italiano Manuel Pagliani que no había realizado un buen inicio pero consigue meterse en el grupo perseguidor de cabeza junto al líder del certamen Raúl Fernandez y el japonés Yuki Kunii quedándose un poco más retrasado Jeremy Alcoba , segundo de la general que poco a poco va perdiendo contacto y por tanto opciones. En cabeza, tanto Ogura como Sergio se van intercambiando las posiciones a lo largo de la carrera hasta que a cuatro vueltas del final son contactados por el grupo perseguidor formándose entonces un grupo de cabeza con 5 pilotos (Pagliani, Fernandez, Ogura, Garcia y Kunii) que se enzarzarían en un electrizante final de carrera del que saldría ganador el japonés Yuki Kunii tras la caída en la última curva de Sergio Garcia que en una maniobra al límite trató de rebasar a Ogura terminando en el suelo pero llevándose por delante al japonés, esto hizo que la victoria fuera finalmente para Kunii con Fernández, segundo y viendo aumentar su ventaja en la general y un Aleix Viu que se vio favorecido también por esta caída para alcanzar su tercer cajón de la temporada, esta vez en tercera posición.En la segunda manga, de nuevo tras la salida se forma un grupo muy compacto con los principales favoritos que van marcando el ritmo y de esta forma deshaciéndose de pilotos incapaces de seguirlos. A medida que pasan las vueltas, Pagliani, Ogura, Garcia y Kunii abren un pequeño hueco y es entre ellos donde está la salsa de la carrera tomando posiciones en las últimas vueltas para afrontar el final de la misma. Esta vez no hubo sorpresas y Sergio Garcia conseguía desquitarse de su caída en la primera carrera en la que arrastraba al japonés Ogura, consiguiendo la victoria con el propio japonés Ogura segundo y Manuel Pagliani en tercera posición. Tras estas dos carreras en Jerez, el campeonato lo lidera el español Raúl Fernández con 155 puntos 32 más que Pagliani y 57 más que el tercer clasificado, el nipón Yuki Kunii.El jerezano Fau Cañero, continuaba hoy cogiendo experiencia en una categoría completamente nueva para él, ya que en la primera manga no la concluía por una caída, mientras en la segunda lograba finalizar vigésimo quinto.A continuación se daba la salida a la prueba de la European Talent Cup con 43 pilotos en parrilla lo que prometía espectáculo del bueno. Y no defraudó. Hasta 15 pilotos en un mismo segundo durante las primeras vueltas de carrera ofrecían diversión en pista no cediendo nadie ni un palmo de terreno. Desde el inicio, marcan el ritmo Artigas, Torrecillas, Rueda, David Salvador…Seguidos por un extenso grupo que al final se va desinflando hasta quedar en 8 y en 7 a falta de dos vueltas por la caída de Carlos Torrecilla. La victoria se la adjudicaría el italiano Matteo Bertelle, al que seguía Xavier Artigas con el sevillano de los palacios José Antonio Rueda escalando hasta la tercera plaza del pódium. Suerte dispar para los pilotos del Andalucía Motor Talent con caída para Daniel Muñoz en Dry Sack cuando luchaba por los puntos y sexta plaza para David Muñoz siempre en el grupo de cabeza.En la segunda carrera, dieciséis pilotos en el grupo de cabeza, cambio de posiciones constantes, frenadas al límite, adelantamientos por donde no se podía, todo eso ha deparado hoy una categoría espectacular en la que la victoria se vendía muy cara y en la que finalmente destacaba el italiano Matteo Bertelle que conseguía el doblete en Jerez siendo David Salvador segundo y Xavier Artigas, tercero. A falta de dos carreras, Artigas se aupaba a la primera posición de la general con 118 puntos, seguido de Víctor Rodríguez con 97 y David Salvador con 88.Para el equipo del Circuito de Jerez-Ángel Nieto, Jerez Andalucía Motor Talent la suerte ha sido esquiva. David Muñoz lograba finalizar ambas mangas en sexta posición, mientras Daniel se iba al suelo en la primera y lograba una octava plaza en la segunda. Al respecto los pilotos comentaban: “En la primera carrera he ido bien, tenía un problema en el hombro que me ha impedido pelear por el pódium y en la segunda manga hemos tenido un problema en la moto” señalaba David Muñoz. “La palanca del cambio no me funcionaba bien y eso me hacía quitar gas y perdía un montón de tiempo. Quiero darle las gracias al equipo, a mi familia, y al circuito de Jerez. Para las próximas carreras espero tener más suerte e intentar pelear más por el pódium”. Por su parte, Daniel Muñoz comentaba tras las carreras: “En la primera carrera he tenido una caída por culpa de otro piloto pero aun así la segunda carrera me ha salido algo mejor. Saliendo desde la décimo novena posición hemos conseguido quedar octavo. No era el resultado que esperaba porque quizás esperaba algo más pero estoy contento. Quiero darle las gracias al equipo, a los patrocinadores y a la siguiente carrera voy a darlo todo”.En Moto2, salida fulgurante de Edgar Pons, autor de la pole en el día de ayer, que desde el inicio comenzaba a marcar un ritmo infernal que nadie ni siquiera Raffin podía seguir, esto le llevaba a rodar en solitario durante toda la carrera y conseguir una nueva victoria, tercera consecutiva de la temporada que le hace recortar la diferencia de puntos con Raffin en el campeonato del que quedan tres carreras. Tercer peldaño del pódium para Tommaso Marcon. En la general, el suizo de madre española Jesko Raffin se sitúa al frente con 171 puntos, 47 más que el español Edgar Pons (124) a falta de tres carreras por disputarse y 75 puntos en juego. La categoría de Superstock600 era vencida por David Sanchis.Cerraba el programa de la jornada la categoría de European Kawasaki Z Cup que era vencida por Oscar Ibañez con Abian Angel Santana en segunda posición y Javier Valera tercero.

Fuente: Circuito de Jerez