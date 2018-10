Pin 7 Compartir

Team Go Eleven

El cántabro Román Ramos disputó el pasado fin de semana la ronda francesa del Campeonato del Mundo de Superbike en el circuito de Magny Cours.

El fin de semana comenzó con buenas sensaciones, aunque tras realizar algunos cambios en la puesta a punto de la Kawasaki, las primeras vueltas de la primera manga, celebrada el sábado, no acabaron de dar el resultado deseado.

Mediada la carrera pudo encontrar un buen ritmo que permitió que el piloto de Santa María de Cayón pudiera lograr el punto correspondiente a la decimoquinta plaza.

En la segunda manga, disputada el domingo, las sensaciones fueron mucho peores, sufriendo problemas de agarre durante toda la carrera, que impidieron que Ramos lograse entrar en zona de puntos.

Román Ramos: “La moto es muy sensible a los ajustes. Cambias algo y la mejora o el empeoramiento es muy fuerte. En la primera carrera tuvimos una buena puesta, hemos sido especialmente rápidos con los neumáticos usados a mitad de la carrera, y he podido pilotar a gusto. No entiendo lo que ha pasado en la segunda. En la carrera del sábado y durante el warm up del domingo todo estaba bien. Pensé que podía hacer una buena carrera, pero no tuve nada de agarre desde el principio. No podía dar gas en medio de las curvas y me limitó en exceso”