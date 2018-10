Jorge Martín sufrió una caída a seis vueltas del final

El Campeonato del Mundo de Moto3 ha dado un nuevo giro. Si en la pasada carrera Jorge Martín obtuvo una enorme ventaja en la clasificación general tras la caída de Bezzechi, hoy en Motegi, sede del Gran Premio de Japón, esa diferencia se ha diluido hasta quedar reducida a tan solo un punto.El madrileño no pudo puntuar tras sufrir una caída y el italiano Bezzechi lo ha aprovechado, venciendo la carrera y sumando los veinticinco puntos correspondientes.La carrera, no carente de emoción, se ha visto mediatizada por la presencia de Darryn Binder, elemento distorsionador donde los haya.Bezzechi lideró las primeras vueltas, en las que sufrieron caídas Pérez, Canet o Antonelli o DiGianantonio.Binder, Martín, Dalla Porta, Foggia, Rodrigo (autor de la pole) o Arenas (quien cayó mediada la carrera) formaban el grupo de cabeza.Un error de Bezzechi animaba a Martín a entrar en la pelea por la primera posición, pero la velocidad de las KTM en la recta de atrás le penalizaba.La entrada en escena de Binder provocó alguna situación delicada, como la que provocó a ocho vueltas del final el toque de Martín con Bezzecchi.Dos vueltas después, cuando rodaba cuarto, el madrileño se iba por el suelo, perdiendo sus opciones de asentarse en el liderato.Bezzecchi asumió de nuevo el mando, no pudiendo escaparse de la presión de Binder, Dalla Porta y Foggia.El fogoso Binder se situó líder en la última vuelta, llegando a entrar primero en la recta de meta, donde fue superado en aspiración por Bezzecchi, ganador de la carrera, y Lorenzo Dalla Porta.