El portugués Miguel Oliveira (KTM) ha sido el ganador de la carrera de Moto2 del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana en el Circuit Ricardo Tormo.

El valenciano Iker Lecuona ha dado la alegría del día a la afición local con una segunda plaza muy merecida tras demostrar sus habilidades sobre asfalto mojado aun siendo el piloto más joven de la parrilla de la categoría.

Miguel Oliveira ha conseguido la victoria en la carrera de la categoría intermedia. Tras la consecución del título de Moto2 en Malasia en favor de Pecco Bagnaia, el subcampeón se ha llevado su tercera victoria en el Circuit Ricardo Tormo tras conseguirlo en 2015 en Moto3 y la pasada campaña en Moto2.

El piloto portugués no ha cometido ningún error y ha hecho una carrera con tiempos muy constantes que le han permitido terminar por delante de Iker Lecuona. El piloto valenciano, que durante todo el fin de semana en condiciones de mojado se ha mantenido en los primeros puestos, ha remontado 19 posiciones y ha conseguido en su circuito de casa su primer podio mundialista en su segunda temporada completa en el Mundial de Moto2.

“Ha sido increíble, la carrera ha sido muy difícil. Ayer en los entrenamientos en seco me fue mal, pero hoy cuando me he levantado y he visto que la pista estaba mojada me he alegrado porque en mojado he ido muy bien durante todo el fin de semana. He apretado muchísimo, he cometido algún error y con las caídas de Vierge y Márquez he conseguido mantener la calma”, ha comentado tras la carrera Iker Lecuona.

En tercera posición ha terminado Alex Márquez, que tras caer en la última curva cuando marchaba primero a falta de siete vueltas para el final, ha conseguido levantar la moto y mantener la tercera posición.

