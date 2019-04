Manolo Fernández analiza el Gran Premio de Argentina

Nadie, ninguna marca, sabe más que Honda en aerodinámica de motos (esto es así) merced a los estudios que hicieron hacen casi dos décadas siendo capaces de bajar dos segundos por vuelta en Suzuka con tan sólo añadir artilugios aerodinámicos a una moto que paralelamente, fundía fisicamente a los pilotos probadores de la época, incapaces de dar más de dos o tres vueltas seguidas a buen ritmo con estas especificaciones aerodinámicas.

Al lío señores.

Mapping 5: Estamos tan pendientes de este chaval desde aquel fantástico debut en el GP de Austria de 2017 y son tantas las prisas que tiene el campeonato y sus habitantes en conseguirlo “todo y ya” que hasta resulta extraño comprobar que Jaume Masiá no haya subido al podio hasta el GP de Argentina 2019. Aunque oportunidades ha tenido durante 2018 y momentos en los que dejar huella no le han faltado a este chaval con cara de Piolín (y recordemos lo cabroncete que era aquel canario) lo exhibido en Argentina supera ampliamente cualquier expectativa creada con anterioridad y, mirando la inmediatez que ahora se le exige a todo, esperemos no le cree una presión mediática por los resultados y le termine pasando factura al coco (como parece que le pudo haber pasado a Arón Canet el año pasado). En Argentina Masiá compiló todos y cada uno de los errores y circunstancias aprendidos el pasado año y en una carrera hiperdisputada apareció de la nada para ganar cuando nadie se acordaba de él, como la vieja escuela y con, he aquí la cuestión, con la sangre fría necesaria para controlar toda la adrenalina vuelta tras vuelta cuando no te ves delante y siempre hay alguien dispuesto a meterte rueda en cada curva. Preciosa la carrera por cierto, con unas baterías y una lucha de rebufos impresionante y, a pesar de la agresividad más o menos innecesaria mostrada por Darryn Binder o Gabriel Rodrigo con poquitos inicidentes salvo la colada de John McPhee. Ahora toca esperar y ver qué papel juega el entorno terrestre y el que vuele en círculos alrededor o por encima de Masiá, un piloto que acumula talento y ganas a raudales y que necesita un entorno que se centre en esa faceta: la de pilotar sin más preocupación que la de pilotar, algo que le recomendaron en Termas, gas y cabeza hasta al fin, y fijaos la que lió el pollo. Ojalá reine el hermetismo y se aislen los cantos de sirena de managers o propietarios de equipos de Moto2. Bueno, recordemos que Quartararo hizo un podio en Moto2 y de repente ya estaba en MotoGP y, coño, no volvió a hacer podio en Moto2. O Mir.

Mapping 25: Terminar en los puntos a tan sólo 2 segundos del ganador en un fantástico resultado para un rookie en una carrera tan disputada como la de Termas, máxime dejándote ver de vez en cuando en el top ten y aguantando la guerra de hachazos sin cometer errores de la vorágine, algo que debería llenar de orgullo y satisfacción a Raúl Fernández y equipo. Acabar a tan sólo dos segundos de la cabeza de carrera y quedar fuera de los puntos por la mínima es algo que, si bien al que escribe no le sorprende, pero desde luego no es lo que se esperaba ni lo que le conviene al cuestionado Romano Fenati. Ambos pilotos se lucieron en Termas por motivos distintos. Ambos pilotos tienen formas y talento para competir en la categoría de los abejorros, pero ni ambos pilotos tienen el mismo bagaje, experiencia, expectativas, necesidades ni necesidad de reivindicarse. A Fenati se le esperaba siendo cabeza de carrera y no siendo superado por todo el jardín de infancia que es Moto3, repleto de pilotos que no sienten la presión ni se les espera luchando por el Mundial y en Termas, todos por delante del supuesto astro italiano. Una falta de presión que pueda haber traído la paz y la falta de incidentes, de hachazos fuera de lugar en la categoría comparando con lo que vimos el año pasado. Dejando a un lado a Binder y Rodrigo, claro.

Mapping aerodynamics: cuando el rídiculo (por no llamarlo mamoneo) que ha hecho la FIM a través de Danny Aldridge (o quién sabe si el mismo Aldridge en nombre de la FIM) con la homologación selectiva de piezas aerodinámicas ilegales o no según el día, es muy díficil escribir algo que pueda aportar algo salvo lo que viene siendo repetir como un loro la cronología de lo sucedido, entrando en uno de esos momentos en los que se me hace totalmente innecesario el texto que estoy escribiendo.

Lo que podría decir, lo que me apetece decir es que el tema con la piececita del demonio no es limitar el gasto en desarrollo (porque al menos Honda y Aprilia tienen su pieza desarrollada y lista para montar en cualquier momento, es decir, que la pasta ya está gastada), y ni siquiera en la manifiesta connivencia que la FIM/Aldridge ha mostrado con Ducati. El tema va con Dani Pedrosa.

Que Honda y Aprilia reconozcan que la pieza genera carga en su presentación ante Aldridge (Aleix Espargaró ha sido el único en pronunciarse claramente reconociendo que esta pieza hunde la moto de atrás y estabiliza en las frenadas) ya debería haber sido herramienta más que suficiente para que la FIM a través de Aldridge (o viceversa) considerara un doble uso en el caso de Ducati y haber aplicado el supuesto más restrictivo del reglamento como sí supo hacer con Aprilia u Honda dependiendo del día. Esto es así en todos los sitios en los que hay un reglamento o legislación y explica la pasta que Ducati ha tenido que gastar en abogados para defenderse: cada vez que se reconoce un doble uso de una pieza o componente, en este caso carga aerodinámica y “refrigeración” (ni por escrito soy capaz de aguantar la risita) el estamento de turno aplica el reglamento al uso más restrictivo, y todo lo demás es competencia desleal, prevaricación, connivencia, caras de tonto frente a los medios y Dennis Noyes defendiendo lo indefendible por twitter porque su amigo Aldridge ha quedado a la altura de sus acciones.

De haberse sabido que no se aplicaría el supuesto más restrictivo, y aunque Aldridge le reconozca a Honda y Aprilia que su pieza genera carga, es decir, pone peso en la rueda trasera, quién sabe si el constructor que más sabe de aerodinámica del mundo hubiera podido poner un artilugio similar para Dani Pedrosa generando carga sobre el neumático trasero argumentando un espacio publicitario extra, quién se atreve a decir ahora que Honda no lo valorara pero desestimara por estar explícitamente prohíbido por el reglamento… hasta que Ducati quisiera utilizarlo.

Puede que el avispado lector crea que el argumento expuesto es demagógico, pero recuerde que la finalidad era refrigerar estos #SuggestedMappings.

El plumero es complicado, pero se ve a kilómetros y Pedrosa bien pudiera haber sido un damnificado de las reglas aerodinámicas sujetas a la estrenada interpretación 2019 “Forrest Gump Mode”. Que la FIM ha tomado parte en una guerra interna de la MSMA es más que evidente y habrá que estar atento para ver las consecuencias que se taparán y disimularán con todo lo que haya disponible. De momento, lo que parece claro, es que los pactos entre caballeros de la MSMA (esos que nunca se respetaron con la electrónica y las centralitas únicas, por cierto) acaben de una vez por todas. ¿Quiere la FIM más protagonismo y peso en el Mundial? Entonces…. ¿por qué lo vendieron?.

Mapping 93: ¿Qué hiciste Marc Márquez para dejar tanto piloto por el camino?. Absolutamente Maradoniano. Fin de la cita. Marc se lleva de Argentina 25 puntos y pico, y quizá sea el pico lo que más le gusta: demostrar quién manda en MotoGP hoy por hoy, demostrar a los que pretenden disputarle el mundial, a Dovizioso y, oh vaya por dios, Rossi, que no son los únicos pilotos que han crecido del pasado año a este.

Con puñetazos en la mesa como el de Márquez en Termas se te acaban los argumentos no sólo sobre él, sino sobre toda la categoría. Llevo un tiempo pensando, dada la facilidad con la que los novatos van muy muy rápido este año y lo apretado de las tablas de tiempos, que MotoGP, esta MotoGP, está limitando el potencial de los que deben marcar diferencias en la tabla de tiempos y facilitando mucho la vida a los rookies a base de electrónica y motos que apenas requieren adaptarse como en los no tan viejos tiempos al punto que Shyarin se mete a un segundo del más rápido. O Moto2 es realmente una gran escuela o MotoGP se ha suavizado demasiado incluso al limite de, valga la redundancia, limitar a los más rápidos. Pero luego llega un cabrón llamado Marc Márquez y otro no menos cabrón llamado Valentino Rossi y te devuelven los esquemas a su sitio

Con Rossi también es díficil decir algo que pueda aportar algo, salvo que este muerto está más vivo que nunca, y probablemente en su salsa: con un compañero de equipo absolutamente perdido y al que ha conseguido convencer de que la moto no va al 100% el sí va al 100% en los domingos tras tirarse currando todo el fin de semana, con la capacidad de ir obteniendo resultados en plan Dovizioso o amarrategui o lo que es lo mismo, con la caña puesta a ver que pilla, y por supuesto, con las ganas que le faltan a algunos pilotos de MotoGP empezando por el de al lado de superar los hándicaps que le puedan venir, no faltara mucho para que llegue el que acaparaba las ruedas de prensa con explosivos sarcarmos. Una mezcla que le puede convertir en el tercer hombre en la lucha por el título, porque el segundo parece Andrea Dovizioso y su renovada solidez, junto con un equipo entregado que, a diferencia de Yamaha con Rossi, reconoce que el segundo piloto está para ayudarle a ganar el mundial y no restarle puntos.

Mapping 19: el tío Freddie Spencer la ha cagado. Una afirmación díficil de imaginar hace tan sólo unas pocas horas, uno de los pilotos más perfectos nunca vistos sobre una moto cometiendo el error de su carrera desde que se bajara del todo de las motos allá por el principio de los 90. La rigurosidad del jump start por el que sancionó a Cal Crutchlow roza, a mi entender, lo absurdo y denota muchas ganas por dejarse notar en su recién estrenado papel en dirección de carrera. Spencer llegó para aplicar el punto de vista de los pilotos a Dirección de Carrera (lo cual me hace preguntarme qué hacía Uncini entonces…). Reglamento en mano, sólo puede ratificarme en la excesivas ganas de hacerse notar (no de cara al público, sino quizá de cara a los pilotos) del tío Freddie (el que iba en moto, no el que cantaba), y es que el reglamento contempla la interpretación de la gravedad de la falta a la hora de sancionar, y la verdad, por ahí teneis el video del jump start para juzgar por vosotros mismos… Spencer ha metido un gol con la mano, otro Maradona en Termas. Todo lo que diga Crutchlow se queda corto, incluyendo sus dudas de si habría sanciado a Márquez o Rossi… Por cierto, la actuación y ritmo exhibidos por Crutchlow fueron impresionantes y muy sólidos. La Honda es una gran moto y no quisiera pensar que Jorge Lorenzo esté en uno de esos momentos mentales en los que aparentemente se autolimita. En Jerez hablamos.

Mapping 7: Fantástico Lorenzo Baldasarri en el inicio de Mundial quedando por ver, eso sí, como se adapta al cambio de neumáticos que viviremos a partir de Jerez. De momento es el que mejor ha digerido, y con diferencia, el cambio técnico de la categoría además de mostrar una solidez no mostrada el pasado año. Sólo han pasado dos carreras, pero ¿cúantas veces hemos visto a pilotos avanzar en el Pons Racing y no retroceder?. El otro que ha digerido y muy bien la “nueva” categoría es Remy Gardner, que le está regalando al SAG Racing sus mejores momentos desde… buf, qué pereza hacer arqueología ahora. Bueno, fantástico ambos pilotos, aunque este año podemos ver y veremos muchos altibajos de rendimiento por la juventud de las motos. Una juventud que no se sabe si tendrá mucho que ver con las dos motos que se pararon el domingo, una por la mañana del mismo Baldasarri en el Warm Up y la otra la del poleman Xavi Vierge en plena vuelta de calentamiento. Esperemos que sea fallo de juventud y no que un equipo en entredicho se dejara un cable medio suelto provocando un estúpido fallo eléctrico. Bien Alex Márquez al que ya se da por hecho que subirá a MotoGP uniéndose a la pléyade de pilotos que pasaron de puntillas por Moto2 si no le pone el remedio que no le ha terminado de poner en las dos últimas temporadas. Alucinante Iker Lecuona y su remontada haciendo de la KTM una buena moto en Moto2 y dejando en evidencia los poco comprensibles nervios de Brad Binder que se dedicó a sacar a gente de pista como si de su hermano menor se tratara. Y muchos ánimos para Augusto Fernández. Y con los ánimos para Augusto, ánimos para Albert Arenas y Sergio García. Parezco un piloto más pasando de puntillas por Moto2, pero no me atrevo a decir mucho más en una categoría que, por el cambio de motores, están con todo por hacer a nivel técnico.

Mapping 42: Simplemente delicioso ver a Alex Rins remontando y dejando pilotos atrás con tan sólo mantener su propia trazada y sin dejarse llevar por la referencia del piloto de delante. Una pasada y un síntoma del nivel de pilotaje de Rins, y del nivel del equipo que, en plan Rossi réplica, se han dedicado a trabajar todo el finde hasta conseguir un compromiso en el que cada uno pone en pista todo lo que tiene. Sublime actuación de los nuevos azules.

Y con todo lo que pueda dejar en el tintero, no olviden vitaminarse ni mineralizarse. Nos vemos si no pasa nada tras el GP de Austin.

Manolo Fernández.