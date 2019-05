Entrenamientos oficiales del Gran Premio de Francia de MotoGp en el Circuito de Le Mans

Sobre el deslizante asfalto de Le Mans, y a pesar de haber sufrido una caída durante la sesión definitiva, Marc Márquez ha conseguido la pole position en el Gran Premio de Francia de MotoGp.

La pista no estaba para muchos trotes, con la vista puesta en el cielo y la posibilidad de lluvia en el ambiente. Por ello, el actual Campeón del Mundo marcó el mejor tiempo en la primera parte de la sesión, no siendo superado por ningún otro, y eso teniendo en cuenta que Márquez no terminó la sesión encima de la moto al caer, no pudiendo en esta ocasión salvar el incidente.

También se fueron al suelo Pol Espargaró y Jack Miller. El australiano consiguió un puesto en la primera fila (tercero), junto a Danilo Petrucci (segundo). Ellos dos, junto a Andrea Dovizioso, cuarto, dan cuenta del rendimiento de las Ducati en Le Mans, tan sólo superadas por Márquez.

Valentino Rossi saldrá desde la quinta plaza, procedente de la repesca, en la que marcó el mejor tiempo. La segunda fila la completa Franco Morbidelli, también rescatado de la Q1.

Jorge Lorenzo ha conseguido la octava posición, un paso adelante después de sus últimos resultados. El mallorquín partirá una plaza por delante de Aleix Espargaró, Fabio Quartararo y Maverick Viñales.