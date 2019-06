Crónica de la primera carrera del Campeonato del Mundo de Superbikes en Jerez

Doce victorias suma Álvaro Bautista tras la conseguida este mediodía en la primera carrera de la ronda de Jerez del Campeonato del Mundo de Superbikes.

El toledano no consiguió la pole, que fue a manos de Jonathan Rea, pero durante los entrenos libres había mostrado elementos suficientes como para situarle como el primer favorito, y así fue.

Superó a Rea a las primeras de cambio y puso velocidad de crucero hacia la victoria, convirtiéndose en el primer piloto español que logra la victoria en el Circuito de Jerez en una carrera de Superbike.

El lado contrario lo mostró Jonathan Rea, quien no solo no pudo hacer valer su pole position, si no que sufrió problemas en su Ninja que le hicieron perder la segunda y la tercera posición ante el empuje de las Yamaha de Van der Mark y Lowes.

El de Kawasaki trató de seguir el ritmo de Lowes y protagonizó la acción de la jornada. En el último giro y en la última curva, esa donde tantas liadas hemos visto a lo largo de la historia, Rea vio hueco donde pocos lo ven. Se metió hacia el interior de la curva y se llevó puesto a Lowes, que cayó. Pidiendo perdón, sabedor de que se había equivocado, entró en meta y se dirigió al box de Yamaha a disculparse.

Dirección de carrera no vio hecho punible en la maniobra y pudo subir al tercer escalón del pódium.

Horas más tarde, Dirección de carrera rectificó y aplicó una doble sanción a Rea. Pierde la tercera posición en favor de Melandri y mañana saldrá último en parrilla.

Marco Melandri progresó hasta la cuarta posición, cerrando el turco Razglatlioglu el top cinco de la carrera.

Jordi Torres no pudo terminar la carrera, en la que peleó por la octava posición, por problemas mecánicos.