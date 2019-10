Primera carrera de la ronda argentina del WorldSBK

La seguridad y su tratamiento vuelve al primer plano en el mundo del motociclismo. A lo largo del fin de semana, las condiciones del asfalto del circuito de San Juan de Villicum, sede de la ronda argentina del Campeonato de Superbike, han condicionado en exceso el desarrollo de la competición.

Una pista, reasfaltada en un 70% del trazado tal y como indican en su comunicado Pirelli, sucia por exceso de polvo y con unas elevadas temperaturas, generaron una sensación de inseguridad en los boxes.

Como muestra, dos datos. De ayer en los entrenamientos libres hasta el tercer libre, disputado durante la mañana del sábado, los tiempos se rebajaron en seis segundos en el caso de los pilotos de cabeza. Pero, lo realmente insólito en que ningún piloto logró rebajar sus tiempos durante la Superpole con el neumático de calificación.

Amenaza de plante, gabinete de crisis y plante de séis pilotos.

Posteriormente, prácticamente toda la parrilla, salvo dos pilotos (Bautista y Rinaldi, según Corsedimoto.com), no querían que la carrera se disputase, planteando como alternativa la disputa el domingo de dos carreras largas.

What a joke. So much for rider safety! There were 2 riders who thought it was safe to start. The majority of the 12 riders who have started this race didn’t want to. They all agreed on doing 2 long races in cooler conditions tomorrow, when the track is safer.

— Michael Laverty (@MichaelLaverty) October 12, 2019