Crónica del Gran Premio de la Comunitat Valenciana

La temporada 2019 del Campeonato del Mundo de Motociclismo ha llegado a su punto final con la disputa en Cheste del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, marcado en la historia como el último en la carrera deportiva del cinco veces Campeón del Mundo Jorge Lorenzo.

En las tres categorías, las victorias fueron para el joven Sergio García en Moto3, el surafricano Brad Binder en Moto2 y una nueva victoria de Marc Márquez en la categoría MotoGp.

Accidentada carrera de Moto3, en la que tuvo que darse la salida en dos ocasiones. En la primera ocasión, el aceite de la moto de Arón Canet en la vuelta de calentamiento obligó a retrasar la salida. Tras comenzar la carrera minutos después, una caída múltiple obligó a mostrar la bandera roja, reduciéndose la distancia final de carrera hasta las quince vueltas.

Si bien en la primera salida fue Marcos Ramírez quien adquirió con rapidez una cómoda ventaja en solitario, en la segunda pronto se formó un grupo formado por no habituales, destacando Sergio García y el piloto invitado Xavi Artigas, habitual del FIM CEV y revelación de la carrera, liderando durante varias vueltas. Junto a ellos, Andrea Migno (autor de la pole) y Filip Salac.

En una emocionante vuelta final, Sergio García se hizo con la victoria, por delante de Migno y Artigas. Aron Canet logró el subcampeonato del Mundo.

Thomas Luthi y Brad Binder se jugaban la segunda plaza en el Campeonato del Mundo de Moto2, y ambos fueron los protagonistas de la carrera.

Tanto el suizo como el surafricano certificaron en Cheste su gran momento en el final de temporada, peleando por una victoria que hoy tendría premio extra, y que al final de la prueba fue a manos de Binder, en su última carrera en la categoría rumbo a MotoGp.

Jorge Navarro entró en tercera posición por delante de Stefano Manzi, quien hoy brillaba con la MV Agusta del Forward Racing.

El Campeón del Mundo, Álex Márquez, sufrió una caída a pocas vueltas del final cuando rodaba en quinta posición.

Marc Márquez cierra el año con victoria. Última carrera de Jorge Lorenzo.

Como ha sido la norma habitual durante la presente temporada, Marc Márquez se llevó la victoria. Pese a una mala salida, en poco tiempo recuperó hasta situarse segundo a rueda de Fabio Quartararo, a quien superó antes de cumplirse el primer tercio de carrera.

En ese momento quedaron decididas las posiciones de pódium, con Márquez en primera posición, seguido de Quartararo y Jack Miller, quienes junto a Dovizioso y Rins completaban el top-5 de la prueba.

La victoria de Márquez, unida al resultado de Dovizioso y a la caída de Petrucci provocaron que el equipo Repsol Honda superase al equipo oficial Ducati en la clasificación por equipos, logrando así la llamada triple corona, que consiste en el título individual (Marc Márquez), de marcas (Honda) y por equipos.

Jorge Lorenzo disputó su última carrera, terminando en zona de puntos y, sobre todo, recibiendo el merecido homenaje por parte de la afición a un piloto con su exquisito palmarés.

Con Lorenzo retirado, a los mortales nos quedan unas horas de especulaciones hasta que se resuelva el rompecabezas y el baile de plazas provocado por su decisión.

