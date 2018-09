WorldSBK Portimao: A Cámara Lenta

Pin 16 Compartir

Timado, así me he sentido este fin de semana, en el que hubo otra ronda más del WSBK. Los que seguimos el campeonato bien sabemos que ha sido así, lo que no tengo tan claro es que en Teledeporte se hayan enterado. La incertidumbre y confusión que han generado este fin de semana en los aficionados que esperaban ver las carreras por la televisión pública ha sido de las gordas. Sin ir más lejos, eso que han proclamado a boca llena, que Ana podía proclamarse campeona del mundo, la primera mujer, como intentan vender como argumento sensacionalista y a mi entender, sexista y discriminatorio para ella misma, se tradujo en una conexión a dos vueltas del final; antes estuvieron dedicados a emitir Rugby.

Yo no entiendo eso que dicen que se rigen por la popularidad de los deportes para establecer criterios. No sé cómo es de grande la afición al rugby en España, sinceramente no lo sé. No es eso lo que me planteo, la pregunta que me hago es si el motociclismo es verdaderamente un deporte de masas y concluyo lo grande que fue la figura de Ángel Nieto, nuestro Ángel, en este país; me explico.

Decimos que España es un país apasionado del motociclismo, al que le encantan las carreras, la competición. Los GGPP se llenan de espectadores y el “share” que consiguen es realmente para tenerlo en cuenta, pero ¿qué pasa con Superbikes? Pasa que no es así, a pesar de ser un campeonato realmente atractivo. Mi cabeza me dice que la diferencia está en él, en Ángel. Él fue el auténtico motor de una afición, a la que le van los mitos y nosotros tenemos a uno de los más grandes de la historia del motociclismo. De haber labrado su carrera en Superbikes, hoy día, quizás, la cosa sería a la inversa.

Me pregunto qué busca la afición, si competición pura y dura, sea cual sea la plataforma y los actores o una película que contar el lunes al llegar al trabajo y con la que entablar debates con los compañeros. No entiendo qué pasa con Superbikes en España, no sé si es cuestión de difusión primero para generar afición o es la afición la que no empuja para lograr más y mejor difusión, porque hasta el momento, lo que tenemos son carreras a deshoras y comentarios con alusiones constantes a MotoGP, como si las SBK no generaran material suficiente…

Respecto a lo que decía sobre actitudes “sensacionalistas”, no sé si se han percatado que en el motociclismo desde hace más de 30 años, que son, al menos, los que llevo enganchado a esto de las motos, las mujeres han competido con los hombres sin ningún tipo de restricción en el reglamento. Taru Rinne, Daniela Tognoli, Tomoko Igata, Katja Poensgen, Cath Thompson, Marketa Janakova, Nikoletta Kovacs… pero es que antes hubo más… Y hablando de nuestro motociclismo, del de aquí, Laia Sanz, Elena Rosell, María Herrera, Andrea Sibaja, Beatriz Neila, Sandra Gómez y otras muchas que compiten en el nacional, regionales, etc…

Explotar el tema “es una chica” no me gusta. Aunque no lo parezca, en el motociclismo, desde hace mucho, forman parte de este deporte, sin excepción, sin distinción. Que vendan “Sálvames” en otro sitio y nos dejen fuera de polémicas y mierdas… que buena parte de la culpa la tienen quienes se abanderan como “voces de la igualdad y el deporte”.

Quiero señalar también lo interesante que fue la carrera de WSSP300, con un título abierto por el que pujan dos de los nuestros, Ana Carrasco y Mika Pérez, una carrera en la que Dani Valle y Manu González salían desde la primera línea y un total de seis españoles estaban entre los 10 primeros clasificados en parrilla. Si esto no son ingredientes para prestar atención a esta categoría, entonces ya lo he visto todo…

Quiero destacar lo mucho que aportó la carrera de Supersport, con emoción, caídas injustas, tratos injustos… os invito a que leáis la crónica que hizo el bueno de Pipe tras la carrera, os dejo el enlace: https://www.pcmoto.net/2018/09/16/supersport-portimao-2018/

Y si hacen falta tipos con carisma, lo de Rea es impresionante. Tiene el título a tiro de piedra, supondría su cuarto título y consecutivo, además. Demando otro trato a este campeonato, lo merece, por parte de los medios de comunicación que tienen medios para hacerlo y por parte de nosotros mismos, la afición, la mejor afición del mundo… o no.